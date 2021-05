23 framleis på sjukehus etter skuleskyting i Russland

utenriks

Tilstanden var onsdag morgon stabil for alle dei innlagde, opplyser styresmaktene. Åtte personar – tre vaksne og fem barn – er overførte til Moskva for behandling.

To tilsette og sju elevar vart drepne då ein person angreip skule 175 i Kazan og byrja å skyte. Elevar gøymde seg under pultane eller flykta ut av dører og vindauge i den fire etasjar høge bygningen for å sleppe unna skyttaren.

Den 19 år gamle antekne gjerningsmannen vart arrestert på staden.

Onsdag er erklært som offentleg sørgjedag i Tatarstan, regionen der Kazan er hovudstad. Byen er den femte største i Russland og ligg drygt 700 kilometer aust for Moskva.

