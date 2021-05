utenriks

Det går fram på nettsida sundhed.dk, som staten, regionane og kommunane i Danmark står bak.

Både på nettsida og i appen MinSundhed er det no lagt inn ein funksjon der personar som har ein positiv koronatest som er mellom 14 og 180 dagar gammal, kan få eit eige koronapass. Det viser at vedkommande etter all sannsyn er immun.

Passet kan berre hentast på bakgrunn av ein positiv PCR-test, det vil seie ein test der det er teke prøve i halsen.

(©NPK)