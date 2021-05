Strålinga aukar i Tsjernobyl

utenriks

Måleinstrument som overvaker den gamle reaktoren har byrja å vise forhøga mengder nøytron, som kjem frå eit utilgjengeleg rom der sprinklarsystemet ikkje kunne nå fram. Det skriv tidsskriftet Science.

Så langt stig nivået så sakte at Ukrainas strålingstryggingsstyresmakt ISPNPP framleis har mange år på seg til å finne ut korleis problemet kan løysast.

– Men vi kan ikkje sjå bort frå risikoen for ei ulykke, seier Maxim Saveljev, ein talsmann for ISPNPP.

Vaknar til live

Etter eksplosjonen i reaktor fire ved kjernekraftverket i Tsjernobyl 26. april 1986, smelta store mengder kjernefysisk brensel, skrap og grafittstenger saman med sand som vart brukt i sløkkjearbeidet. Det førte til danning av ein slags enorm klump av brennande lava. Den rann ned i kjellarrommet til reaktoren der den storkna.

For å bremse radioaktive prosessar vart det seinare installert eit sprinklaranlegg som dusja lavaklumpen med gadoliniumnitrat. Det er eit nitratsalt som absorberer nøytron frå øydelagde atomkjernar slik at dei ikkje utviklar seg og deler fleire atomkjernar som kan utløyse ein stor kjernefysisk fisjonsprosess.

Det er i denne lavaklump-liknande haugen at strålinga no aukar igjen.

– Det kan samanliknast med glør i ein gropgrill, seier kjemikaren Neil Hyatt ved University of Sheffield.

Vurderer løysingar

I dag, 35 år etter ulykka, er strålinga framleis for kraftig til at menneske kan vere på staden. Ei mogleg løysing som no blir lufta, er å sende inn ein robot som kan bore lange hol ned til den radioaktive lavaklumpen og seinare føre inn ei form for kontrollstavar som bremsar den kjernefysiske reaksjonen.

Men sjølv om det ikkje skulle gå, meiner forskarane at det ikkje er risiko for ei like stor ulykke som i 1986 då radioaktivt nedfall fall ned over mellom anna Noreg. Derimot kan det oppstå lokale problem i og rundt stål- og betongkonstruksjonen som sidan 2016 har kapsla inn den gamle reaktoren for å hindre stråling, noko som kan forseinke planane om å flytte restane av avfallet til ein sikker lagringsstad.

Samtidig kan ei mogleg løysing som forskarane vel, komme andre til nytte, mellom anna ved Fukushima-anlegget i Japan.

I mellomtida kan ein ikkje oversjå trusselen som Tsjernobyl framleis utgjer, meiner Hyatt.

– Frykta er at fisjonsreaksjonen skyt fart eksponentielt etter kvart som vatnet held fram med å trekke seg tilbake, noko som kan føre til eit ukontrollert utbrot av atomenergi, seier han.

Ikkje til å bu i

Delar av atomkraftverket vart øydelagt då ein reaktorkjerne i reaktor nummer fire eksploderte og smelta i 1986. Ulykka førte til at tusenvis av menneske vart skadde eller døydde og titusenvis måtte flyttast, og dessutan utslepp av store mengder radioaktivitet. Området rundt kraftverket er framleis ikkje til å bu i.

Meir enn 600.000 menneske hjelpte til med å handtere skadeverknadene av ulykka. Mellom anna sløkte dei brannar og rydda bort brotstykke etter eksplosjonen.

Meir enn 48.000 menneske som vart ramma av katastrofen, bur i hovudstaden Kiev i dag.

(©NPK)