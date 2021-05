Romfartøy returnerer til jorda med steinprøver frå asteroide

utenriks

Heimreisa vil ta det amerikanske romfartøyet to år. Måndag forlét det asteroiden med mellom 200 og 400 gram stein i lasterommet.

Den storslåtte fangsten er langt over forventningane, som på førehand var sett til 60 gram. Nasas forskarar har i årevis jobba med prosjektet, og for første gong blir steinar frå ein asteroide teke med til jorda av amerikanske romforskarar.

– Eg har jobba med å prøve å få ei steinprøve frå ein asteroide sidan dottera mi gjekk i bleier. No er ho snart uteksaminert frå vidaregåande, så det har vore ei lang reise, sa forskar Jason Dworkin etter at Osiris Rex starta på heimturen måndag.

Romfartøyet har vore rundt Bennu sidan 2018. I fjor haust opplevde forskarane at robotarmen på Osiris Rex hadde greidd å ta så mykje stein inn i prøvebehaldaren at lukkemekanismen kilte seg og at prøvene i staden vart spreidde i rommet.

Den karbonriket Bennu er omtrent 490 meter lang og inneheld truleg dei opphavlege byggjesteinane til solsystemet, som vart skapt for 4,5 milliardar år sidan. No håpar forskarane prøvene som blir tekne med tilbake, kan hjelpe dei med betre å forstå jordkloden og livet som oppstod her.

Japan har lykkast med å hente prøver frå ein asteroide to gonger, og prøvene frå den siste prøvetakinga i desember er på veg tilbake.

(©NPK)