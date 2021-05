Mexico seier Russland slit med å produsere nok vaksinar til andre dose

utenriks

Dette er den seinaste uttalen om produksjonsproblem for Sputnik V-vaksinen, som russarane har lova til andre land, men førebels ikkje har klart å levere nok av.

Den russiske vaksinen skil seg ut ved at dei to dosane som skal til, ikkje er like og ikkje kan brukast om kvarandre. Dei to dosane brukar to ulike modifiserte forkjølingsvirus til å overføre protein frå covid-19-viruset så immunforsvaret kan lære å verne seg mot det.

Ulikt produksjonstempo

Mexicos assisterande helsedirektør Hugo López-Gatell seier russarane har oppdaga at viruset som blir brukt i den første dosen veks raskare enn det som blir brukt i den andre.

– På nokre månader har talet på dosar av den første varianten komme i utakt med talet på dosar av den andre, seier han.

López-Gatell seier russiske forskarar no vurderer om ein i staden for å gi dei to dosane med nokre eit mellomrom på nokre veker, heller kan gi påfyll av vaksinen etter eit halvt år.

Må støtte seg på andre

Mexico har så langt berre fått 1,9 millionar av dei 24 millionar Sputnik-dosane dei har inngått kontrakt om. Dermed har landet i større grad måtta støtte seg på 10,6 millionar dosar frå Pfizer/Biontech og rundt 10 millionar dosar av to kinesiske vaksinar. Dei har òg fått 4,6 millionar dosar av vaksinen til AstraZeneca.

Så langt har testing stadfesta over 219.000 koronarelaterte dødsfall i Mexico, men landet gjennomfører så få testar at styresmaktene anslår at det reelle dødstalet er rundt 347.000. Nærare 2,4 millionar personar har fått påvist smitte.

(©NPK)