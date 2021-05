Israel kallar inn reservistar etter Gaza-opptrapping

utenriks

Forsvarsminister Benny Gantz beordra tysdag mobilisering av 5.000 reservistar som skal bidra til å styrkje Israels forsvar sør i landet, heitte det i ei fråsegn frå den israelske hæren.

Israel retta nye luftangrep mot Gazastripa i morgontimane tysdag, medan Hamas og andre væpna grupper heldt fram rakettangrepa sine mot Israel.

Blant måla som skal ha vorte treft er eit høghus der ein Hamas-leiar budde og to grensetunnelar som militante palestinske grupper var i ferd med å byggje. Opptrappinga skjer etter veker med ein anstrengd situasjon i Jerusalem, der ein betent eigedomskonflikt har bidrege sterkt til uroa.

KN-tilsett mista barna

Tysdag morgon vart det meldt at minst 24 palestinarar, blant dei ni barn, var drepne i Gaza, dei fleste i luftangrep. Det opplyser helsestyresmaktene i området.

Kirkens Nødhjelp opplyser til NTB at ein tilsett på Gazastripa mista alle dei fem barna sine i eitt av angrepa i natt.

– Vi i Kirkens Nødhjelp er i dag i djup sorg etter tragedien som har ramma ein av kollegaene våre i landsprogrammet vi har saman med danske Folkekyrkjas Nødhjælp. Vi oppmodar no inntrengjande partane til å respektere folkeretten, at sivile blir verna og aldri er eit mål, seier Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.

Rakettangrep mot Israel

Ifølgje det israelske militæret var 15 av dei drepne på Gazastripa medlemmer av militante grupper. Desse gruppene skal på si side ha fyrt av meir enn 250 rakettar mot Israel. Ifølgje avisa Haaretz er 31 innlagde på sjukehus i Ashdod i Israel etter rakettskytinga, og tilstanden er alvorleg for ein av dei.

Bombardementet starta etter timar med samanstøytar mellom palestinarar og israelske tryggingsstyrkar, hovudsakleg i Jerusalem, men også på Vestbreidda. Over 700 palestinarar vart såra, inkludert nær 500 som vart behandla på sjukehus.

– Sidan klokka 18 i går kveld har terroristgrupper i Gaza utan stans fyrt av rakettar mot israelske sivile. Klokka er no 4 om morgonen. Det er ti timar med rakettangrep, skreiv det israelske forsvaret på Twitter tysdag morgon.

Islamsk heilag krig, som er ein av dei største militante palestinske gruppene på Gazastripa, opplyste tysdag at to av leiarane for gruppa vart drepne i israelske luftangrep i løpet av natta.

Internasjonal bekymring

Eskaleringa er svært urovekkjande, uttalte FN tysdag.

– Vi fordømmer all vald og all oppmoding til vald, etnisk usemje og provokasjonar, sa Rupert Colville, talsmann for FNs høgkommissær for menneskerettar (OHCHR).

Noregs utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) gav måndag kveld uttrykk for eit tilsvarande syn.

– Fleire titals rakettar er skotne frå Gaza mot Israel og Jerusalem. Dette er fullstendig uakseptabelt. Israel svarer med omfattande militære operasjonar mot dei væpna gruppene i Gaza. Dette er ei farleg eskalering, sa Søreide til NTB.

– Eg har innstendig oppmoda politiske, religiøse og andre leiarar om å vise ansvar og gjere alt dei kan for å dempe konfliktnivået. Ytterleggåande krefter på begge sider har hatt stort spelerom over lang tid, sa ho vidare.

Også USA bad Israel og palestinarane om å roe ned situasjonen.

– Alle sider må trappe ned, redusere spenningsnivået, ta praktiske steg for å roe ned situasjonen, sa utanriksminister Antony Blinken måndag kveld.

Tryggingsrådet

Tidlegare måndag vart det hasteinnkalla til møte i FNs tryggingsråd.

Der la Noreg fram eit utkast til ein Jerusalem-uttale, men USA sette foten ned for han.

– Det er stor risiko for at situasjonen kan komme ut av kontroll, sa Søreide etter møtet.

Situasjonen vart ytterlegare forverra etter møtet. Søreide varsla seinare måndag kveld at Noreg vil gjere eit nytt forsøk.

– Vi prøver no å samle rådsmedlemmene om ein felles uttale med krav om å roe ned situasjonen, sa utanriksministeren.

Over 500 såra

Hamas gav kort tid før rakettangrepet mot Israel starta måndag, israelske styresmakter frist til klokka 18 lokal tid med å trekkje soldatar og politi vekk frå al-Aqsa-moskeen.

Då hadde det vore kraftige samanstøytar mellom palestinske demonstrantar og israelske tryggingsstyrkar ved moskeen i morgontimane måndag.

Amnesty International hevda tysdag at Israel har brukt overdriven og ulovleg makt mot dei palestinske demonstrantane i Aust-Jerusalem.

Israel forsvarer på si side politiet og framgangsmåten til tryggingsstyrkane. Dei har handtert valdelege palestinske demonstrantar på korrekt vis, heiter det i ei fråsegn frå styresmaktene.

