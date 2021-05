USA stansa norsk forslag til Jerusalem-uttale i Tryggingsrådet

utenriks

Møtet vart halde bak lukka dører, og ifølgje diplomatiske kjelder sette USA foten ned for ein felles uttale.

Eit forslag til uttale frå Noreg vart diskutert, men avviste av amerikanarane. Det blir no forhandla vidare i eit forsøk på å komme fram til semje om eit utvatna forslag.

Ifølgje ein diplomat hevda USA under møtet at dei «jobba i kulissane» med å roe ned situasjonen, og at dei derfor «var usikre på om ei ytring på dette tidspunktet ville vere til hjelp».

AFP har lese utkastet til uttale, som Noreg fremja saman med Tunisia og Kina, der Israel blir bedne om «å innstille aktiviteten i busetningane, rivinga av hus og utkastinga» av palestinarar, inkludert i Aust-Jerusalem.

Noreg meinte vidare at Tryggingsrådet burde gi uttrykk for «djup bekymring over den aukande spenninga og valden på den okkuperte Vestbreidda, inkludert i Aust-Jerusalem».

Utkastet til uttale oppmodar òg partane i konflikten til å «utvise tilbakehaldenheit, avstå frå provoserande handlingar og retorikk, og halde oppe og respektere historisk status quo ved dei heilage stadane».

USAs FN-delegasjon har ikkje svart på AFPs førespurnad om kvifor dei sette foten ned for utkastet til uttale.

