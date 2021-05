Tyskland opnar for å gi Janssen-vaksinen til yngre

utenriks

Tyske helsestyresmakter justerer vaksineplanen sin ved å tilby Janssen-vaksinen til alle vaksne som vil ta han frivillig.

Dei fleste over 60 år vil venteleg vere vaksinerte innan utgangen av juni, og helseminister Jens Spahn seier at styresmaktene har bestemt at vaksinen ikkje lenger skal reserverast for eldre personar.

Yngre menneske kan velje å ta Janssen-vaksinen frivillig etter konsultasjon med fastlege.

Det er legemiddelprodusenten Johnson & Johnson som står bak Janssen-vaksinen. Han blir produsert ved ein fabrikk i Belgia.

(©NPK)