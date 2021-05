Labour-leiar gjer fleire endringar i toppen etter skuffande valhelg

utenriks

Nestleiar Angela Rayner mista jobben som partisekretær søndag kveld og vart dermed også fråteken ansvaret for valkampstrategien til partiet. Den jobben går i staden til Anneliese Dodds, som det siste året har vore finanspolitisk talsperson. Underhusmedlem Rachel Reeves rykker inn i vervet til Dodds

Nick Brown mister vervet som innpiskar til partiet, som skal sørgje for at dei folkevalde i Underhuset deltek og stemmer i tråd med ønska til partileiinga i Underhuset. Etter fem år må Brown gi frå seg pisken til sin nestkommanderande Alan Campbell.

Motstand

Endringane kjem etter at Labour gjorde eit elendig val i helga. Partiet mista kontrollen over fleire kommunestyre og tapte suppleringsvalet til Underhuset i den tidlegare Labour-bastionen Hartlepool. For første gong sidan 1970-talet gjekk valdistriktet nordaust i England til De konservative. I tillegg vart Labour svekte i valet på skotsk nasjonalforsamling, medan det gjekk betre enn venta i Wales, der partiet festa grepet om det regionale parlamentet.

– Labour må vere partiet som omfamnar endring i heile landet. Det krev dristige idear og ustoppeleg fokus på folkets prioriteringar. På same måte som pandemien har endra kva som er mogleg, må òg Labour endre seg, seier Starmer.

Men endringane hans møter allereie motbør, både frå dei som ikkje meiner dei omfattande nok og frå dei som er sinte fordi Rayner blir skoven ut på sidelinja. Ho er populær på venstresida i partiet. Starmer ligg nærare sentrum enn forgjengaren Jeremy Corbyn.

Etterlyser vinnande strategi

Corbyn tapte i parlamentsvala i 2017 og 2019. Det er lenge til Starmer får bryne seg på same oppgåve, men dei mange lokal- og regionalvala i helga var første moglegheit til å prøve å vinne veljarane etter at han tok over som partileiar.

– Det vi vil ha frå leiinga, er ein strategi for å vinne, for det er tydeleg frå det som skjedde i helga, særleg i Hartlepool, at det er problem med strategien, seier Corbyn-allierte Diane Abbott til BBC måndag.

(©NPK)