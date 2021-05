Kypros opnar for vaksinerte frå ei rekkje land

utenriks

Unntaket frå innreiserestriksjonane gjeld for personar som har fått alle nødvendige dosar av ein EU-godkjend vaksine eller av den russiske Sputnik V-vaksinen, opplyser turismedepartementet i landet. Dei som har fått Janssen-vaksinen må vente fjorten dagar før dei kan reise til Kypros; for dei andre vaksinane er det ope for innreise same dag som ein har fått siste dose.

Men sjølv om vaksinerte nordmenn slepp karantene på Kypros, er det ikkje noko karantenefritak når ein kjem heim igjen.

Koronapass blir kravd fleire stader

Før avreise til Kypros, må reisande laste opp dokumentasjon på at dei er vaksinerte når dei registrerer seg. Styresmaktene kan ta stikkprøvar av dei som kjem til landet, anten dei er vaksinerte eller ei.

Turistar blir oppmoda til å ha med seg ein kopi av «passet» dei får ved registreringa òg når dei bevegar seg rundt på øya. Dei kan bli nøydde til å vise det fram for å sleppe inn på stader der det er fare for trengsel, inkludert butikkar, restaurantar, museum og kyrkjer. Det blir ikkje kravd for å komme inn på utandørs attraksjonar eller samlingsstader.

Nær ein firedel av økonomien

Turisme er ei svært viktig næring for Kypros og stod i 2019 for rundt 23 prosent av bruttonasjonalprodukt. I fjor kom det 84 prosent færre turistar til landet enn året før.

For dei som ikkje er vaksinerte, er innreisekrava på Kypros gradert etter smittenivået i landet ein kjem frå. Systemet tek utgangspunkt i fargekodane til EUs smittevernbyrå ECDC. Noreg er for tida oransje, noko som inneber krav om PCR-test innan 72 timar før avreise, men ikkje karantene eller testing ved framkomst.

I tillegg har flyselskapa sine eigne krav som må oppfyllast før ein slepp om bord.

