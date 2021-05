Hundrevis skadde i nye kraftige samanstøytar ved moské i Jerusalem

utenriks

Politiet fyrte måndag morgon av sjokkgranatar og tåregass mot palestinarar på plassen utanfor moskeen, medan palestinske demonstrantar kasta stein og andre gjenstandar mot politiet.

Dei skadde blir henta i ambulansar, og om lag 50 personar er innlagde på sjukehus, opplyser palestinske Røde Halvmåne.

I tillegg skal mange vere arresterte.

Demonstrasjonane har vart sidan midten av førre veke, og ser ikkje ut til å spakne. Måndag planlegg nasjonalistiske jødar ein marsj gjennom palestinske bustadstrøk i Aust-Jerusalem, noko som er venta å fyre ytterlegare opp om konflikten.

Plassen der samanstøytane spelar seg ut, kallast på arabisk for Haram al-Sharif og er òg kjend under det jødiske namnet Tempelhøgda.

Ramadan og sperringar

Tidlegare måndag hindra politiet jødar i å besøkje plassen.

Uroa har brote ut i samband med ramadan og ein betent eigedomstvist mellom jødiske busetjarar og palestinske familiar i Aust-Jerusalem. Fire palestinske familiar risikerer å bli kasta ut om busetjarane vinn fram, men behandlinga i høgsterett er no utsett. Opphavleg skulle saka ha vore behandla måndag.

Fryktar fordriving

I samband med ramadan har israelske styresmakter sett opp ei rekkje sperringar i gamlebyen, noko palestinarane har reagert sterkt på. Dei fryktar at Israel prøver å endre befolkningssamansetninga i det palestinsk-dominerte Aust-Jerusalem, som palestinarane ønskjer som den framtidige hovudstaden sin, og som sidan 1967 har vore okkupert av Israel.

Politiet gav søndag grønt lys for marsjen som jødiske nasjonalistar kvart år held i Aust-Jerusalem, til minne om at området vart erobra av Israel under Seksdagarskrigen i 1967. Marsjen vert opplevd som svært provoserande av palestinarane som bur i området, og ein israelsk general har åtvara mot å la marsjen gå sin gong.

