Hamas har fyrt av rakett mot Jerusalem

Lyden av luftvernsirener lydde kort tid etter at Hamas gav israelske styresmakter frist til klokka 18 lokal tid med å trekkje soldatar og politifolk vekk frå al-Aqsa-moskeen i det okkuperte Aust-Jerusalem.

Hamas seier i ei kunngjering at rakettangrepet mot Jerusalem var eit svar på israelske «brotsverk og aggresjon».

Ein rakett skal ha øydelagt ein bygning i Kiryat Anavim, ein kibbutz rett vest for Jerusalem, men det er ikkje meldt om personskadar. Bilete i sosiale medium viser røyk som stig opp frå eit skogkledt område.

Det israelske forsvaret stadfestar at det vart skote ein målstyrt rakett frå Gazastripa og at luftvernsirenene vart aktiverte både i Jerusalem og Beit Shemesh, 30 kilometer vest for Jerusalem.

Nasjonalforsamlinga Knesset, som ligg i Vest-Jerusalem, vart evakuert kort tid etter rakettangrepet, melder israelske medium.

