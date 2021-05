Høg vaksineskepsis i Hongkong

utenriks

Hongkong vart lamma av store demonstrasjonar sommaren og hausten 2019, då eit lovforslag opna for at innbyggjarar i Hongkong kunne utleverast til Fastlands-Kina og straffeforfølgjast der.

Forholdet mellom styresmaktene og store delar av befolkninga er betent, noko som blir spegla i oppslutninga for vaksinasjonen.

– Eg vil ikkje ta vaksinen, fordi eg og vennene mine ikkje vil følgje nokon instruksjonar eller tilrådingar frå regjeringa. Eg stoler ikkje på noko som kjem frå dei, seier ein 16 år gammal student til Bloomberg.

Regjeringa har åtvara om at det er så mange ubrukte vaksinedosar på lager at ein del risikerer å gå ut på dato.

Vaksinemotstanden har generelt vore høgare i enkelte delar av Asia, der pandemien tidleg vart slått raskt ned, noko som har ført at frykta for covid-19 ikkje er like høg som i andre delar av verda.

Hongkong har registrert færre enn 12.000 smittetilfelle og 210 koronarelaterte dødsfall sidan pandemien braut ut.

(©NPK)