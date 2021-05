FN-sjefen djupt bekymra for uroa i Jerusalem

utenriks

– Israelske styresmakter må utvise maksimalt atterhald og respektere retten til å halde fredelege forsamlingar, seier Guterres i ei fråsegn gjennom ein talsperson.

FN-sjefen seier han uttrykkjer djup bekymring over valden i Jerusalem, og dessutan over dei moglege utkastingane av palestinske familiar frå heimane deira i nabolaget Sheikh Jarrah.

Vidare oppmodar Guterres Israel til å stanse utkastingane, og dessutan rivinga av bustadene.

Dei valdelege samanstøytane mellom palestinarar og israelske tryggingsstyrkar har rasa i fleire dagar på rad. Uroa rundt heilagdommane i gamlebyen i det annekterte Aust-Jerusalem er den verste på årevis.

Hundrevis av skadde

Over 300 menneske er skadde som følgje av samanstøytane, dei aller fleste av dei palestinarar.

Fredag kveld storma israelske styrkar Haram al-Sharif etter fredagsbønna, og minst 200 palestinarar og 18 israelske politifolk vart skadde i bruduljane som følgde utover natta. Israelsk politi opplyser at 17 av betjentane deira vart såra.

Israelsk politi seier at operasjonane er tryggingsoperasjonar, medan palestinarane oppfattar dei som provokasjonar som truar religionsfridommen deira.

Politiet har peika på at palestinarar har kasta stein, fyrverkeri og andre gjenstandar mot dei.

– Vi vil halde fram med å halde oppe retten til å be for alle religionar, men vi vil ikkje tillate valdelege forstyrringar, seier den israelske statsministeren Benjamin Netanyahu.

Sterke internasjonale reaksjonar

Samanstøytane har utløyst protestar frå Israels arabiske allierte og oppmodingar om ro frå mellom anna USA og FN, og også her heime frå utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

– Jerusalem er ein heilag by for fleire. Respekt for kvarandres tru må liggje til grunn, ikkje minst under religiøse høgtidar, seier Søreide i ei fråsegn.

Måndag skal valden diskuterast bak lukka dører i FNs tryggingsråd, der Noreg òg er med.

Førebudde på meir uro

Både israelarar og palestinarar førebur seg på meir uro i dagane som kjem. Israelsk politi har styrkt nærværet i byen, og Netanyahu sa søndag at Israel vil «resolutt og ansvarleg handheve lov og orden i Jerusalem».

Måndag har israelsk politi gitt grønt lys til å arrangere ein jødisk marsj gjennom gamlebyen i samband med Jerusalemdagen – ein nasjonal høgtid til minne om at Israel erobra området i 1967.

Marsjen er vanlegvis ei markering frå ytterleggåande nasjonalistar av standpunktet om at heile Jerusalem må vere under israelsk kontroll.

Sperringar og eigedomsstrid

Situasjonen på den okkuperte Vestbreidda og Aust-Jerusalem har vore spent sidan byrjinga av ramadan. Mange palestinarar er sterkt frustrerte fordi israelsk politi har sperra av område i gamlebyen for å hindre store folkesamlingar.

I Sheikh Jarrah har dessutan israelske busetjarar gått til sak for å krevje eigedomsrett til hus der det no bur fire palestinske familiar. Grunngivinga er at eigedommane skal ha tilhøyrt familiane til busetjarane før 1948.

Palestinarar meiner på si side at israelske styresmakter prøver å tømme Aust-Jerusalem, som palestinarane ønskjer som den framtidige hovudstaden sin, for palestinarar og erstatte dei med israelske jødar.

