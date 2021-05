Buss ramma av bombe i Afghanistan – minst elleve sivile drepne

utenriks

Innanriksdepartementet melder måndag òg om eit anna vegbombeangrep i provinsen Parwan. Dei to angrepa kravde til saman minst 13 sivile liv, medan 42 vart såra, melder afghanske TOLOnews.

Vegbomber blir vanlegvis brukte av opprørarane i Taliban, og regjeringa meiner det òg er dei som står bak denne gongen.

Taliban har førebels ikkje kommentert saka.

Opprørsgruppa varsla få timar tidlegare at ho er villig til å respektere ei tre dagar lang våpenkvile som skal tre i kraft onsdag eller torsdag i samband med id-feiringa.

Bussangrepa skjer to dagar etter at fleire tital jenter vart drepne i eit terrorangrep mot ein skule i Kabul. Det er ikkje kjent kven som står bak angrepet, og Taliban har avvist alt ansvar og peika mot IS.

Den afghanske regjeringa har førebels ikkje svart på kunngjeringa til Taliban om ei våpenkvile denne veka.

(©NPK)