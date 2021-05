Aukande oppslutning om Le Pen

utenriks

Med valet eit snautt år unna svarte 29 prosent av dei spurde at dei støttar programmet til Nasjonal Samling, etterfølgjaren til Nasjonal Front. Dette er 3 prosentpoeng høgare enn på denne tida i fjor.

Den høgaste oppslutninga så langt fekk partiet i 2014 med 34 prosent.

Samtidig sa nesten halvparten av dei spurde at programmet til NS utgjer ein trussel mot demokratiet, viser målinga som er utført av Kantar på oppdrag frå radiokanalen Franceinfo og avisa Le Monde.

Litt under ein firedel av dei spurde sa at Le Pen er ærleg og tillitvekkjande og vil bli ein god president for Frankrike.

Marine Le Pen har for lengst stadfesta at ho stiller som kandidat for å slå Emmanuel Macron, som ho tapte for ved valet for fire år sidan. Valet blir halde i april 2022.

