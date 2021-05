Røyndommens «Le Bureau» får nye lokale

utenriks

Heilt sidan slutten av andre verdskrigen har hovudkvarteret til DGSE vore plassert i ein bygning frå 1800-talet som tidlegare husa ein militærkaserne nordaust i Paris.

Bygningen fungerte jamleg som bakgrunn i den svært populære TV-serien med Mathieu Kassovitz i hovudrolla.

I røyndommen har franske etterretningsagentar lenge klaga over dei tronge lokala og ønskt seg meir moderne fasilitetar, slik etterretningstenesta i London og Berlin har.

No er det endeleg klart at DGSE kan flytte inn i nye lokale ved skogen Vincennes aust i Paris innan 2028.

Då president Emmanuel Macron besøkte DGSE torsdag, lova han at det nye hovudkvarteret kjem til å sørgje for at DGSE blir verande ei av dei beste etterretningstenestene i verda.

DGSE er mest aktivt i Afrika og Midtausten og er stadig meir avhengig av elektronisk overvaking.

(©NPK)