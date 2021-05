Passasjerauke for SAS

utenriks

Rundt 320.000 passasjerar flaug med SAS i april. I same månad for to år sidan var det 2,2 millionar passasjerar på SAS-flya.

SAS er til liks med resten av den globale luftfartsbransjen hardt ramma av pandemien fordi det er innført reiserestriksjonar for å bremse smittespreiing. Men koronavaksinar er eit lys i enden av tunnelen for industrien.

– Vi har merka oss at viljen til å bestille reiser heng sterkt saman med vaksinasjonsnivået og lemping på reiserestriksjonar, seier SAS' fungerande administrerande direktør Karl Sandlund.

