Palestinarar rasar mot moglege utkastingar i Jerusalem – får FN-støtte

utenriks

To kveldar på rad har det vore harde samanstøytar mellom israelsk politi og palestinske demonstrantar i Jerusalem.

Striden har vart i fleire år, også i rettsvesenet, og måndag skal saka avgjerast i høgsterett. På den eine sida er fire palestinske familiar som risikerer å bli kasta ut av heimane sine, på den andre sida står israelske jødar som meiner at palestinarane bur på eigedommar som tilhøyrer dei.

Bustadene ligg i nabolaget Sheikh Jarrah like ved gamlebyen i Jerusalem i israelsk-annekterte Aust-Jerusalem.

Fredag bad ein talsmann for FNs menneskerettskommissær, Rupert Colville, om at Israel innstiller alle tvangsutkastingar umiddelbart.

– Ulovleg konfiskering

– Vi ønskjer å understreke at Aust-Jerusalem framleis er ein del av okkupert palestinsk territorium der internasjonal humanitær rett gjeld, sa Colville på ein pressekonferanse i Genève.

– Den okkuperande makta kan ikkje konfiskere privat eigedom i okkupert område, sa han og føydde til at det i samsvar med folkeretten er ulovleg å overføre sivilbefolkningar til okkupert territorium og at dette derfor kan utgjere eit krigslovbrot.

Rupert Colville ber òg Israel respektere ytringsfridommen og fridommen til å demonstrere, og dessutan at styresmaktene bruker så lite makt som mogleg.

Tidlegare i år kom ein domstol i Jerusalem fram til at bustadene tilhøyrer jødiske familiar. Retten viste til kjøp som vart gjort då heile det historiske Palestina, inkludert det som i dag er Israel, var under britisk styre.

Eide bustadene før 1948

Dei jødiske saksøkjarane hevda at familiane deira mista eigedommane under krigen som følgde skipinga av staten Israel i 1948, ein konflikt som også førte til at hundretusenvis av palestinarar vart fordrivne frå heimane sine.

I samsvar med israelsk lov kan jødar som kan bevise eigarskap til bustader før 1948, få dei tilbake. Den same retten gjeld ikkje palestinarar.

Palestinarane har på si side lagt fram dokumentasjon på at dei kjøpte eigedommane av jordanske styresmakter, som styrte Aust-Jerusalem frå 1948 til 1967.

Både onsdag og torsdag kveld braut det ut harde samanstøytar mellom palestinske demonstrantar og israelsk politi. Onsdag kveld vart 22 palestinarar såra, ifølgje Røde Halvmåne. Elleve personar vart arresterte.

Natt til fredag vart 15 palestinarar arresterte etter at det vart kasta stein mot politi og køyretøy i det aktuelle nabolaget.

Fleire drepne

Få timar etter kom meldinga om at to palestinarar var drepne på den okkuperte Vestbreidda etter at dei ifølgje israelsk politi opna eld mot ein israelsk kontrollpost nær Jenin. Ein tredje palestinar vart såra.

Det har vore fleire valdsepisodar med dødeleg utgang denne veka. Ein israelsk 19-åring vart drepen og to andre såra då det vart skote mot tilfeldige personar frå ein bil på Vestbreidda. Torsdag vart ein mistenkt palestinar arrestert i samband med saka.

Onsdag kveld vart ein 16 år gammal palestinar skoten og drepen av israelske styrkar i ein samanstøyt ved byen Nablus på Vestbreidda. Det vart kasta brannbomber mot soldatane, ifølgje det israelske militæret.

Nektar å flytte

Blant innbyggjarane i bydelen i Aust-Jerusalem er det sterke kjensler i spel.

– Dette er palestinsk jord. Vi som innbyggjarar i nabolaget kan ikkje godta at dette er jorda deira, dette er jorda vår, seier 77 år gamle Nabeel al-Kurd, ein av dei som blir trua med å bli kasta ut.

Israelske Yehonatan Yosef skuldar på si side palestinarane for å avvise alle kompromiss.

– Det er deira problem, sa han og gjer det klart at dei jødiske familiane vil gjere som dei vil med eigedommane dersom avgjerda i høgsterett er i deira favør.

Også høgsterett har bede partane om å inngå eit kompromiss.

Ber Israel stoppe

FNs Midtausten-utsending Tor Wennesland seier at utviklinga «i samband med utkastinga av palestinske familiar i Sheikh Jarrah og andre nabolag i det okkuperte Øst-Jerusalem er urovekkjande».

– Eg oppmodar Israel til å stanse rivinga av hus og utkastingane i tråd med forpliktingane i folkeretten, seier han.

Israel erobra Aust-Jerusalem saman med resten av Vestbreidda i 1967 og annekterte byen, noko som ikkje er anerkjent av verdssamfunnet.

