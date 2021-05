Fulle moskear i Pakistan trass i pandemi

utenriks

Skular og restaurantar er stengde, butikkar stengjer tidleg kvar kveld, og dei militære er mobiliserte for å bremse koronaviruset. Men kveld etter kveld fyller truande moskeane til kveldsbønn.

Styresmaktene føler sterk frykt for at Pakistan skal bli ramma av ei like kraftig virusbølgje som nabolandet India. Dei strammar derfor til tiltaka mot smitten, mellom anna ved å forby reiser under id når truande bryt fasta under ramadan.

Men dei har ikkje tort å bremse religiøse samlingar av frykt for at harde tiltak skal utløyse konfrontasjonar og samanstøytar i den konservative islamske republikken.

– Det er så mykje bekymring for at religiøse grupper skal reagere. Det er ei svak regjering. Alt er berre halvhjarta, seier legen Saeedullah Shah i Pakistan Islamic Medical Association.

Fulle sjukehus

Det er registrert over 840.000 smittetilfelle og 18.500 dødsfall frå korona i Pakistan hittil, men det er lite testing og helsesektoren er svak, slik at mange meiner situasjonen er langt dystrare med store mørketal.

Koronaavdelingane på mange sjukehus har vore fulle i vekevis etter kvart som ein meir smittsam variant av viruset har spreidd seg.

Men sjølv om styresmaktene tryglar folk om respektere tiltaka, er moskeane nesten som eit anna land.

Maulana Muhammad Iqbal Rizvi, som styrer Markazi Jamia-moskeen i Rawalpindi, sa dei truande har lite å frykte, og avviste alle samanlikningar med India.

– Bønnene våre er annleis. Dei er ikkje-truande, og vi er muslimar. Vi ber til Allah, det er grunnen, sa han og insisterte på at alle restriksjonar blir respekterte.

– Allah har vore god

Slike haldningar gjennomsyrar samfunnet Sjølv statsminister Imran Khan sa torsdag at «i India døyr folk i gatene, men Allah har vore god med oss samanlikna med resten av verda».

Likevel oppmoda han folk til å vere forsiktig og understreka at dei neste to vekene blir viktige for å bremse viruset. Styresmaktene planlegg ei to veker lang nedstenging i samband med id.

Tidlegare denne veka samla sjiamuslimar seg over heile landet for å markere ein religiøs høgtid. På store samlingar både i Islamabad og Lahore droppa dei munnbind under seremonien.

Helseekspertar i India seier at nettopp religiøse samlingar er ei viktig årsak til det som har vorte eitt av dei mest katastrofale utbrota i verda.

Endrar ingenting

Men det har ikkje endra noko i Pakistan. Ashfaq Ahmed, som nyleg kom heim frå Storbritannia, var sjokkert då han såg svære menneskemengder som pressa seg inn i moskear og brydde seg lite om sosial distansering.

– Det verkar som folk her er i total fornekting, seier han.

I ei meiningsmåling gjort av Gallup nyleg seier 64 prosent av dei spurde at koronaviruset ikkje er så farleg som det blir påstått.

– Gud er god mot oss. Viss han har sendt denne sjukdommen, er det han som skal heile oss, seier ein av dei truande i Markazi Jamia-moskeen.

