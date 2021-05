EU opnar for israelske turistar

utenriks

EU har under koronapandemien lagt ned forbod mot alle ikkje-nødvendige reiser. Berre nokre få land har unntak: Australia, Sør-Korea, Thailand, Singapore og Rwanda. No er òg Israel inkludert.

Sidan desember har Israel gjennomført den raskaste massevaksinasjonen i verda mot covid-19 per innbyggjar. I midten av april hadde nesten 5 millionar innbyggjarar fått to vaksinedosar, noko som utgjer over 70 prosent av befolkninga.

Israel sikra seg tidleg ein betydeleg del vaksinedosar frå Pfizer ved å betale over marknadspris og love deling av medisinske data om effekten av vaksinen.

