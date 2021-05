utenriks

Den siste tida har landet opplevd ein kraftig smitteauke driven av den muterte britiske virusvarianten.

Den siste veka har det likevel vore registrert ein jamn nedgang i smittetala, opplyste helseminister Jens Spahn fredag.

– Den tredje bølgja verkar å vere broten, sa han på ein pressekonferanse.

Same dag vedtok overhuset i nasjonalforsamlinga at personar som er vaksinerte, skal sleppe ei rekkje restriksjonar på sosial kontakt. Det same vedtaket vart gjort i underhuset torsdag.

