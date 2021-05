Biden pressar på for infrastrukturplan

utenriks

På den første reisa si til ein republikansk delstat sidan han vart president, la Biden press på republikanarane for å støtte den enorme planen til 2.300 milliardar dollar. Han understreka at han er open for kompromiss.

Han valde hardt ramma Lake Charles til å halde den viktige talen. Byen har vore ramma av fleire orkanar dei siste åra, og har ei 70 år gammal bru som er 20 år over den normale levetida si.

Brua er eit døme på den nedslitne infrastrukturen i USA som desperat treng pengar til reparasjon og oppussing, noko som ville bidra sterkt til nye arbeidsplassar.

Samde om behovet

Både demokratar og republikanarar er samde om det akutte behovet for ein innsats for infrastrukturen, men republikanarane er motvillige til å setje inn mykje pengar.

Planen til Biden er å auke selskapsskatten og skatten på dei rikaste for å finansiere planen, og i talen utfordra han republikanarane på dogmet om at låg skatt for næringslivet driv økonomisk vekst.

Men han sa òg at han er villig til å kompromisse og utfordra dei til å komme med innrømmingar.

– Eg er villig til å lytte til idear frå begge sider. Eg er villig til å kompromisse. Det eg ikkje er villig til, er ikkje å gjere noko, sa han.

Frir til veljarane

Samtidig som han utfordrar republikanarane, prøver han å overtyde republikanske veljarar om at høgare skatt på selskap og rike kan skaffe til vegar 115 milliardar dollar til å oppgradere vegar og bruer og ytterlegare hundrevis av milliardar dollar til å oppgradere elektrisitetsnettverket, gjere vassforsyninga tryggare og få i gang produksjonen av elektriske bilar.

Etter talen besøkte han eit vassreinseanlegg i New Orleans.

Det kvite hus har til no ikkje registrert støtte frå republikanarane i Kongressen for planen. Dei stemde heller ikkje for stimuleringsplanen til ein verdi av 1.900 milliardar dollar.

Men meiningsmålingar viser at planen er populær blant republikanske veljarar, og at somme lokale republikanske leiarar òg støttar han.

Guvernørar og ordførarar

– Eg får meir støtte frå republikanske guvernørar og ordførarar, og demokratiske guvernørar og ordførarar rundt om i landet. Og det er fordi dei må svare på om livet har vorte betre i byane og statane deira enn det var før dei vart valde, sa Biden.

For å illustrere poenget kom Biden til Lake Charles der mange hus framleis er dekte av blå presenningar i staden for bortblåste tak og vindauge dekt av finerplater etter den siste orkanen i fjor.

Han vart presentert av Louisianas demokratiske guvernør John Bel Edwards og Lake Charles' republikanske ordførar, Nic Hunter, som la vekt på å understreke alt han er usamd med Biden om, før han gav si støtte til infrastrukturplanen.

Sterkt behov

– Eg trur vi kan vere samde om det akutte behovet her i Lake Charles for ein infrastrukturplan som kan byggje oss ei ny bru og støtte katastrofehjelp her i Sørvest-Louisiana, sa Hunter.

– Alle de i Kongressen som høyrer på: Lake Charles treng hjelp. Og vi ber om ho no, sa han.

Men republikanarar i Kongressen høyrer ikkje etter. Dei støttar ein langt mindre infrastrukturplan til 568 milliardar dollar, som dei vil finansiere delvis med avgifter som bompengar og bensinskatt.

Administrasjonen satsar på at meldinga om infrastruktur skal takast positivt imot i Louisiana, som ikkje har stemt på ein demokratisk presidentkandidat sidan 1996.

Delstaten har vore ramma av 30 tilfelle av ekstremvêr dei siste ti åra, mellom anna to orkanar på seks veker i fjor, som har kosta 50 milliardar dollar i skadar. I planen til Biden er det 50 milliardar dollar til å gjere infrastrukturen betre rusta til å motstå storm, vind og flaum.

