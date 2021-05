Nye koronarekordar i India – ny smittebølgje er venta

utenriks

Tala frå helsedepartementet viser at det vart registrert 3.980 nye koronarelaterte dødsfall siste døgnperiode fram til torsdag. Dermed har minst 230.168 menneske med koronasmitte døydd i India sidan pandemien starta.

Samtidig er det registrert 412.262 nye smitta siste døgn, med det resultatet at det totale talet på registrerte smitta kjem opp i 21,1 millionar.

Ekspertar meiner dei eigentlege tala kan vere langt høgare, og viser til at ein låg del av befolkninga blir testa for koronavirus og at det er dårlege rutinar for registrering av dødsårsak. Likhusa er dessutan overfylte mange stader, påpeikar dei.

Den øvste vitskaplege rådgivaren for regjeringa, K. Vijay Raghavan, åtvara onsdag om at dei 1,3 milliardar innbyggjarane i landet må førebu seg på endå ei ny smittebølgje etter den noverande.

– Fase tre er uunngåeleg, når vi ser dei høge nivåa med virus som sirkulerer. Men det er uklart når ein fase tre kan slå inn. Vi bør førebu oss på nye smittebølgjer, sa Raghavan på ein pressekonferanse.

