Noreg skal delta i forsvarssamarbeid med EU

utenriks

EUs forsvarsministrar gav tommelen opp for norsk og nordamerikansk deltaking då dei møttest torsdag.

– Ekspertisen deira vil bidra til prosjektet og til å styrkje militær mobilitet i og utanfor EU. Dette er ein del av det transatlantiske samarbeidet der vi har felles interesser og prioriteringar, seier utanrikssjefen i EU, Josep Borrell, etter vedtaket.

Raskare forflytting

Prosjektet blir leidd av Nederland, som formelt skal invitere dei tre landa. Målet er å sørgje for meir smidig og raskare forflytting av militære styrkar og utstyr i Europa. USA har over 70.000 soldatar i Europa, mellom anna for å støtte Polen og dei baltiske landa. Canada leier ei Natokampgruppe plassert i regionen, nær grensa mot Russland, og Noreg deltek òg.

– Vi er glade Noreg no får delta i dette Pesco-prosjektet. Forenkling av gjennomfarten av tungt materiell over landegrensene i Europa gjennom harmonisering og forenkla prosedyrar er viktig. Dei neste åra skal vi halde fram med å forbetre militær mobilitet. Det vil bidra til å auke tryggleiken i heile regionen, seier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) til NTB. Han meiner mange løysingar ligg i samarbeid på tvers av EU og Nato.

I tillegg til byråkratiske hindringar står òg manglar ved infrastrukturen i vegen for rask forflytting. Døme er vegar og bruer som ikkje toler stridsvogner og tunge køyretøy, for korte flystriper og for grunne hamner til å ta imot visse typar fly og skip.

– Eit stort skritt

Tysklands forsvarsminister Annegret Kramp-Karrenbauer kallar inkluderinga av Noreg, USA og Canada «eit kvantesprang i vårt konkrete samarbeid».

– Å ta inn desse landa er eit stort skritt for dei praktiske moglegheitene for dei væpna styrkane i Europa. Vi ser det òg som endå eit skritt i det transatlantiske sambandet og samarbeidet mellom EU og Nato, seier ho.

Også Nato-sjef Jens Stoltenberg ønskjer det nye samarbeidet velkomme.

– Allierte som ikkje er medlem av EU, spelar ei viktig rolle i forsvaret av Europa. Akkurat no skal tusenvis av soldatar delta på ei Nato-øving i Romania. Det viser korleis vi mobiliserer og trenar Nato-styrkar og er i stand til å plassere dei ut over heile Europa, sa Stoltenberg i forkant av Eu-møtet, der han er gjest.

– I øvinga deltek styrkar frå Storbritannia, USA og Tyrkia, og dette viser kor viktig det er å flytte troppar raskt gjennom Europa. Det er derfor militær mobilitet er viktig, seier Stoltenberg.

