Jubel over USA-avgjerd om vaksinar: – Ein gamechanger

Onsdag vart det kjente at USA støttar ein plan om å oppheve patentvern på koronavaksinar. Dette vil setje fleire land i stand til å produsere vaksinane.

– Dette er dei beste nyheitene vi har fått på lenge, seier generalsekretær Henriette K. Westhrin i Norsk Folkehjelp i ei fråsegn til NTB.

Ho peikar på at fleire fattige land no kan få tilgang til fleire covid-19-vaksinar.

«Game-changer»

Også Redd barna er glad for nyheita, som dei omtaler som ein «game-changer» i den globale kampen mot pandemien. Dei peikar på at berre 0,3 prosent av alle vaksinedosane som er sette i verda, er sette i dei fattigaste landa.

Medan fleire vestlege og europeiske land kan glede seg over svært høg vaksinasjonsgrad, ligg nemleg store delar av verda langt etter i vaksinasjonen. I India er smitteauken dramatisk, og landet slit med mangel på vaksinar.

– Situasjonen i India er ei skremmande påminning om at så lenge det er område der befolkninga ikkje er vaksinert, vil det halde fram med å komme nye mutasjonar. Vi risikerer at vaksinane ikkje verkar like godt mot desse, seier utviklingspolitisk seniorrådgivar Kjersti Koffeld i Redd barna til NTB.

– Ingen er trygge før alle er trygge, understrekar ho.

Manglande støtte

I haust fremja Sør-Afrika og India eit forslag om ein mellombels oppheving av patent på vaksinar og medisinar i Trips-rådet i Verdshandelsorganisasjonen (WTO).

Noreg er leiar av dette rådet, men har saman med mellom anna USA late vere å støtte forslaget. Årsaka er at dei har meint det var for vidtrekkjande og at det vil setje framtidig forsking og utvikling av vaksinar i fare.

Både Norsk Folkehjelp og Redd barna seier at dei no forventar at Noreg aktivt bruker rolla si som leiar av Trips-rådet for å forhandle fram ei løysing som vil oppheve patentet på koronavaksinane.

Utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) uttalte onsdag at ho synest det var positivt at USA har endra haldning.

– Dette kan bli eit avgrensa og målretta tiltak for å unngå at patent blir ein mogleg flaskehals, sa ho.

