Fleire eksplosjonar i Malmö – ingen arresterte

utenriks

Politiet seier dei heller ikkje kan seie om hendingane er knytte til konfliktar mellom kriminelle gjengar i området.

Under eksplosjonane vart 16 leilighetsdører i same trappehus øydelagde. Ein annan stad vart inngangen til ein bustad skadd, medan inngangen til ein matbutikk og ein bil fekk skader under den tredje eksplosjonen.

– Vi veit at noko kraftig har detonert. Det er ikkje ein handgranat, men det er relativt kraftig, sa Stefan Sintéus i Malmö-politiet under ein pressekonferanse torsdag.

(©NPK)