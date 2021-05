EU skryter av eigen vaksineinnsats og er villig til å diskutere patentunntak

utenriks

– Vi står klare til å diskutere korleis det amerikanske forslaget om å oppheve patentvernet for koronavaksinar kan bidra til å avslutte krisa, sa ho torsdag, utan å komme med noka handfast forplikting.

Samtidig understreka ho at prioriteten til EU vil vere å auke forsyninga av vaksinar globalt, ein indirekte kritikk retta mot USA og Storbritannia for å avgrense vaksineeksport.

– På kort sikt ber vi alle vaksineproduserande land om å opne for eksport, sa von der Leyen.

Biden under press

Onsdag sa USAs handelsrepresentant Katherine Tai at Washington no støttar oppmodingar om å gi patentfritak for koronavaksinar. President Joe Biden har vore under press for å støtte forslaget, som kan hjelpe fattigare land med å produsere billigare generiske versjonar av koronavaksinane.

Leiaren for Verdshelseorganisasjonens (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, kallar avgjerda til Biden historisk. EU, og Noreg, hadde til no vore motstandar av forslaget.

– Har vore opne

Kommisjonen til Von der Leyen har vorte kritisert for treg utrulling av koronavaksinar i EU. Men på nettkonferansen på torsdag i regi av European University Institute i Firenze i Italia sa ho at EU no er på rett spor.

– Nokon kunne ha sagt at land som USA og Storbritannia var raske i starten. Men eg vil seie at Europa har oppnådd denne suksessen medan vi òg har vorte verande opne overfor verda, medan andre har halde vaksineproduksjonen sin for seg sjølv, sa ho.

– Europa er den leiande vaksineeksportøren i verda. Så langt er over 200 millionar dosar med vaksinar produsert i Europa sendt til resten av verda, sa ho.

– Europa eksporterer like mange vaksinar som vi leverer til eigne innbyggjarar. Og for å gjere det klart, så er Europa den einaste demokratiske regionen i verda som eksporterer vaksinar i stor skala, sa von der Leyen.

(©NPK)