Britisk «supertorsdag» – val på parlament i Skottland og Wales

Valet på torsdag, som britiske medium kallar «supertorsdag», omfattar dermed folkevalde i det meste av landet, unnateke Nord-Irland og Parlamentet i London.

Fleire av vala vart utsette i 2020 på grunn av koronapandemien. Desse vala vil ikkje påverke det britiske Parlamentet, der Boris Johnson og Dei konservative har fleirtal. Men vala kan gi ein peikepinn om støtta til Johnson og korleis folk oppfattar handteringa hans av koronapandemien.

Veljarane i Skottland og Wales skal stemme fram nye parlament, som i det lange løpet kan ha stor betydning for framtida i den britiske unionen.

Vil stemme om sjølvstende

Nasjonalistpartiet SNP blir forventa å vinne det skotske valet igjen, ifølgje meiningsmålingar. Men det er ikkje like sikkert at dei greier å få fleirtal.

Partileiar Nicola Sturgeon har tidlegare sagt at ho vil gi skottane eit nytt høve til å stemme om sjølvstende, dersom partiet hennar får fleirtal i parlamentet. Det vil i så fall skje etter koronapandemien. Landet sa nei til dette under folkeavstemminga i 2014, med 55 mot 45 prosent.

Fleire ekspertar meiner utfallet kan bli annleis ved ei ny avstemming, spesielt etter brexit, som eit fleirtal av skottane ikkje ville ha. Samstundes må den britiske regjeringa gi samtykke, noko Johnson så langt har sagt er uaktuelt.

Wales skal òg stemme fram parlamentet sitt same dag, og det blir forventa at walisiske Labour, som har sete med makta sidan 1999, får mange av stemmene. Men her er det òg uvisst om dei får eit klart fleirtal i parlamentet.

Skatt, sosialhjelp og klimaforandringar har vore tema i valkampen, men også her er lausriving på dagsordenen. Det er mogleg Labour inngår ein koalisjon med venstrepartiet Plaid Cymru, der partileiar Adam Price òg ønskjer folkeavstemming om sjølvstende. Den skal haldast innan fem år dersom dei får gjennomslag i den walisiske forsamlinga, seier Price.

Ordførarval i London

Mange av lokalvala i England måtte utsetjast i fjor på grunn av korona, og det skal mellom anna veljast 12 regionordførarar og 39 regionale politisjefar.

I London får truleg Sadiq Khan i Labour fornya tillit som ordførar i hovudstaden. Her er det òg val på nytt bystyre.

I Hartlepool, nordaust i landet, er det suppleringsval til Underhuset. Labour har hatt eit fleirtal i fleire tiår, men meiningsmålingar viser at det kan gå mot siger for Dei konservative denne gongen.

