19 frå Tadsjikistan drepne i samanstøytar med Kirgisistan førre veke

utenriks

I tillegg vart 87 menneske såra, melder pressetenesta i den nordlege regionen Sughd, som grensar til Kirgisistan. Det er første gong sidan samanstøyten at Tadsjikistan har oppgitt tal på drepne og såra.

Samanstøyten mellom dei to sentralasiatiske landa braut ut sist torsdag. Ei våpenkvile som vart mekla fram same dag, gjorde at kampane gradvis stoppa.

Medrekna tala som Tadsjikistan no har oppgitt, er totalt 55 drepne og 270 såra i samanstøyten.

Torsdag førre veke vart det meldt om skotveksling, og det vart sett fyr på ein militær kontrollpost i Tadsjikistan. Kirgisistan hevdar at dei deretter vart angripne med granatkastarar.

Måndag hadde Tadsjikistan stadfesta at det var drap l i grensekonfliktane mellom dei ekssovjetiske republikkane, men ville ikkje oppgi tal. Kirgisistan har tidlegare meldt om 36 drepne på si side, og ytterlegare 183 såra.

Striden mellom dei to sentralasiatiske landa dreier seg om tilgang til vassressursar, og vart utløyst då Tadsjikistan sette opp overvakingskamera nær landsbyen Kok-Tash.

