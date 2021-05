To frå opposisjonen utnemnt til Venezuelas valkommisjon

utenriks

Det er første gong sidan 2005 at opposisjonen får to plassar i valkommisjonen som består av fem medlemmer. Den eine av dei to er ein aktivist som tidlegare har vore fengsla.

Hittil har valkommisjonen bestått av allierte av den sosialistiske regjeringa.

Utnemninga blir tolka som nok eit forsøk frå president Nicolás Maduro på å betre forholdet til USA etter valet av Joe Biden som president. I det siste har Maduro òg opna for utanlandsk matvarebistand og overført seks fengsla amerikanarar til husarrest.

Utnemninga er eit resultat av fleire veker med forhandlingar mellom regimet og moderate opposisjonelle, nokre av dei med band til den tidlegare presidentkandidaten Henrique Capriles.

