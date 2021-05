New Zealand unngår å omtale den kinesiske behandlinga av uigurar som folkemord

utenriks

I ein einstemmig uttale onsdag gir nasjonalforsamlinga i New Zealand uttrykk for djup bekymring over brot på menneskerettar i Xinjiang. Men uttalen vart vedteken berre etter at Arbeidarpartiet til statsminister Jacinda Ardern insisterte på at alle tilvisingar til folkemord måtte fjernast frå teksten.

Opposisjonspolitikar Brooke van Velden frå det vesle partiet ACT peika på at allierte land som USA, Storbritannia og Canada omtaler måten kinesiske styresmakter behandlar uigurar i Xinjiang for folkemord. Det er uhaldbart at New Zealand nektar å bruke omgrepet for å unngå å fornærme den største handelspartnaren sin Kina, uttalte han.

Utanriksminister Nanaia Mahuta sa i nasjonalforsamlinga at New Zealand har teke opp bekymringane sine over situasjonen i Xinjiang med Kina på høgaste nivå. Wellington anerkjenner folkemord berre når det har vorte definert slik av internasjonale domstolar, påpeika ho, og nemnde døme som holocaust, Rwanda og Kambodsja.

– Vi har ikkje nokon formell definisjon av situasjonen som folkemord, og det er ikkje som følgje av manglande bekymring, sa ho.

Den kinesiske ambassaden i Wellington har ikkje svart på førespurnader frå AFP om kommentarar til saka.

