USA og andre lands nylege klimaløfte kan gjere at verda når Paris-måla

Det føreset at måla om å redusere utsleppa av klimagassar til netto null innan 2050 lykkast.

190 land vart i Paris for seks år sidan samde om å halde gjennomsnittstemperaturen under ein auke på to grader innan utgangen av hundreåret og dessutan at det ideelt sett skulle vere under 1,5 grader samanlikna med førindustriell tid.

Verda ligg førebels an til å passere togradersmålet med 0,9 grader, ifølgje estimat. Men dersom 131 land som til saman står for nesten tre firedelar av dei globale utsleppa, når måla sine om klimanøytralitet innan 2050, så er det mogleg å nå togradersmålet, ifølgje Niklas Hoehne ved New Climate Institute.

Dei ambisiøse klimamåla USAs president Joe Biden nyleg har sett seg, har hatt ein stor effekt på dei meir positive overslaga saman med nylege mål frå land som Kina, Japan og Storbritannia og dessutan EU, ifølgje Hoehne.

Men måla kjem framleis til kort og må strammast inn endå meir i tida framover.

– Vi må halvere dei globale utsleppa dei neste ti åra, seier Hoehne.

