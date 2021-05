Stadig færre tenåringsabortar i Sverige

utenriks

Nedgangen er på linje med tidlegare år, og den svenske Socialstyrelsen veit ikkje om pandemien har hatt nokon påverknad.

Samtidig som talet på abortar har gått ned, har bruken av prevensjon som verkar over lang tid, som hormonspiral og såkalla p-stav, auka. Slike prevensjonsmiddel har vore gratis for kvinner under 21 år sidan 2017.

– Det er gledeleg sidan det er noko ein har arbeidd for. Det er jo betre med velfungerande prevensjonsmiddel enn abortar, seier Inga-Maj Andersson ved Socialstyrelsen.

