Russland gjer avtalar med Kina om å produsere Sputnik V-vaksinen

Utsetjinga av produksjon til Kina skal bidra til å komme til møtes den sterke etterspurnaden etter Sputnik V frå mange delar av verda. Land i Latin-Amerika, Midtausten og Afrika har bestilt den russiske vaksinen, medan USA og EU stort sett har halde seg til eigne variantar.

Kritikken som vart retta mot den russiske vaksinen, har i all hovudsak lagt seg etter at det britiske legetidsskriftet Lancet konkluderte med at den russiske vaksinen er trygg, med ei effektivitetsgrad på 91 prosent.

Mange ekspertar tvilar på om Russland kan innfri løfta sine om leveransar til land over heile kloden. Av dei fleire hundre millionar dosane russiske styresmakter har gitt løfte om, er berre ein liten del levert.

Talsmannen frå Kreml, Dmitirij Peskov, har innrømt at etterspurnaden langt overskrid produksjonskapasiteten i Russland.

Det statlege russiske investeringsfondet, som har finansiert utviklinga av Sputnik V, har inngått avtalar med produsentar i land som India, Sør-Korea, Brasil, Serbia, Tyrkia og Italia. Men det er lite som tyder på at desse landa har levert noko som verkeleg monnar.

Unntak er Kviterussland og Kasakhstan, som har levert ein del til Russland.

Det britiske analyseselskapet Airfinity anslår at Russland har lova å forsyne over 100 land med til saman 630 millionar dosar. Så langt skal berre 11,5 millionar vere eksporterte.

