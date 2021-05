Over 20 millionar smitta – ekspert åtvarar mot forferdelege veker i vente

utenriks

Det siste døgnet har landet registrert 357.229 smittetilfelle og 3.449 koronadødsfall, opplyser helsedepartementet.

India går gjennom ei koronakrise etter at ei smittebølgje skylde inn over landet i vår. Tysdag passerte landet 20 millionar smittetilfelle, eit tal som nesten er dobla dei siste tre månadene.

Ekspertar meiner tala eigentleg er mykje høgare, og meiner Indias pressa helsevesen ikkje fangar opp på langt nær alle tilfella.

Så langt har landet registrert over 220.000 koronadødsfall, viser dei offisielle tala.

– Fryktelege veker i vente

Professor Ashish Jha ved Brown-universitetet i USA seier han er bekymra for India, og at landet har fryktelege veker i vente.

Han ber styresmaktene ta grep, og seier han har vore i kontakt med folkevalde i India som seier dei trur det verste er i ferd med å gå over.

– Eg har prøvd å fortelje dei at sjølv om alt går veldig bra, vil dei neste veke framleis vere forferdelege. Og det kan vare mykje lengre, seier professoren.

Jha seier det er behov for klassiske smitteverngrep: målretta nedstengingar, meir testing, munnbindpåbod og forsamlingsforbod.

– Det er det som kan slå ned denne bølgja, seier han.

– Nok er nok

Ekspertar anslår at India i realiteten har langt fleire koronadøde enn dei 220.000 dei offisielle tala viser. USA, med ein firedel av den indiske befolkninga, har meir enn 2,5 gonger så mange døde.

Samtidig viser tal for søndag at 1.680 døde i New Delhi vart behandla etter smittevernrutinane for koronadøde, samtidig som det offisielle talet på døde i byen var 407.

Høgsterett i New Delhi har òg varsla at styresmakter kan bli straffa for oksygenmangel på sjukehusa, sjølv om ordrar ikkje har vorte levert som planlagt.

– Nok er nok, uttaler domstolen.

Statsminister Narendra Modi er under kritikk for å ha underfinansiert helsevesenet, opna opp for tidleg og ikkje stengt ned samfunnet igjen.

– Forferdeleg krise

Samtidig er det nyleg halde lokalval, og i Vest-Bengal er det no 32 gonger så mykje smitte som før valet.

– Det er ei forferdeleg krise, seier Punyabrata Goon i Vest-Bengals legeforum.

India vaksinerer rundt 2,1 millionar menneske dagleg, rundt 0,15 prosent av befolkninga.

– Dette kjem ikkje til å ta slutt med det første. Sjela i heile landet er i fare, seier virusekspert Ravi Gupta ved Cambridge-universitetet i England.

