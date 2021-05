Hæren i Kongo har teke kontroll over to regionar

utenriks

Kongos president Felix Tshisekedi erklærte i helga unntakstilstand i Nord-Kivu og Ituri, to regionar aust i landet der væpna grupper opererer og fleire sivile er drepne den siste tida.

Måndag varsla presidenten at hæren og politiet har teke over dei sivile styresmaktsoppgåvene i dei to regionane. Det betyr at regionstyresmaktene i prinsippet er avsett.

Det vil vare i minst ein månad, opplyser presidentkontoret. Avgjerda blir ønskt velkommen av guvernøren i Nord-Kivu, som seier det er behov for ei nasjonal mobilisering for å slå ned angrepa.

Observatørar åtvarar likevel mot at ei militær maktovertaking, der det sivile rettssystemet òg blir erstatta av militærlover, kan føre til maktovergrep.

Ifølgje gruppa Kivu Security Tracker er rundt 122 væpna grupper aktive aust i Kongo.

(©NPK)