Forskarar fryktar ukontrollert nedfall av kinesisk romrakett

Raketten Long March 5B vart brukt til å sende ut hovudmodulen til den nye romstasjonen til Kina.

Designet til raketten gjer at hovuddelen ikkje kunne styrast, og at banen ikkje kunne bereknast slik at den kunne lande i sjøen på eit bestemt punkt.

Astrofysikar Jonathan McDowell ved Harvard & Smithsonian Center for Astrophysics i Cambridge i USA seier dei ikkje veit kvar raketten kjem til å lande.

På det verste vil det bli som eit småflykrasj strekt ut i ei linje over fleire hundre kilometer, ifølgje McDowell.

Det er uvisst kor mange fragment av romraketten som vil vere att etter at han kjem inn i atmosfæren til jorda, men nok til å gjere skade, seier McDowell.

Det mest sannsynlege er likevel at han landar ein stad i sjøen, som utgjer meir enn 70 prosent av overflata på jorda, ifølgje ein annan ekspert, Andrew Jones, som skriv på nettsida spacenews.com.

Faren for at menneske blir trefte av romnedfall er generelt ekstremt låg, estimert til rundt éin av fleire trillionar, ifølgje Jones.

