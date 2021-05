Fem gutar i Nederland fengsla etter «pedofiljakt»

utenriks

Dei fem gutane, som er mellom 15 og 19 år, vart tysdag dømde for det dødelege angrepet på 73-åringen i oktober i fjor. Dei fekk mellom eitt års delvis fengsel utan vilkår og fleire hundre timars samfunnsstraff. I tillegg må dei betale erstatning til dei tre barna til den avdøde.

– Ved å agere som dommarar på eiga hand, har gutane brote lova og skapt utrygge forhold og stor uro, seier dommaren i retten i Gelderland.

Det hadde òg vore fleire liknande angrep i byen tidlegare, der gutane kontakta og chatta med personar dei mistenkte var pedofile.

I retten kom det fram i tekstmeldingar at den 73 år gamle mannen tydeleg hadde svart at han ikkje var interessert i ein 15 år gammal gut, fordi han var for ung.

Drapet på den tidlegare læraren i Arnhem har vekt sterke reaksjonar blant tidlegare elevar og andre i den nederlandske byen.

