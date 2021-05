utenriks

– Vi kjem ikkje til å sende sesongen, seier sjefen Nordic Entertainment Group, Anders Jensen, til svensk TV4.

– Vi kan ikkje halde fram med denne typen produksjonar på slike premissar, seier han. Jensen kan ikkje svare på om realityserien vil komme attende igjen.

To av deltakarane i sesongen i vår har fortalt at dei vart utsette for seksuelle overgrep under innspelinga.

Dei to kvinnene skuldar produksjonsselskapet Mastiff for å ha dyssa ned hendingane, noko Mastiff har avvist.

