Svensk velferdsaktør gav millionbonus etter koronastøtte

Ifølgje Aftonbladet fekk konsernleiinga utbetalt 4,8 millionar svenske kroner i bonus i fjor, ein auke på 98 prosent frå 2019. Utrekningane avisa har gjort, viser òg at tilsette utanom konsernleiinga har fått lågare gjennomsnittslønn enn året før.

Selskapet, som mellom anna driv ei rekkje private sjukeheimar, opplyser at dei har brukt statsstøtta til å dekkje auka utgifter til verneutstyr, kohortpleie og lønnsutgifter som følgje av sjukefråvær.

– Vi har teke ein vesentleg større del av kostnadene sjølve, seier styreleiar Ulf Lundahl i Attendo til TT.

Avgjerda om å utbetale bonus til leiinga har styret i selskapet teke på bakgrunn av tilfredsheita hos kundar og tilsette og dessutan økonomisk resultat, opplyser Attendo.

Bonusutbetalinga blir kjend samtidig som Sveriges Radio har rapportert at eitt av sjukeheimane til Attendo, Sabbatsbergsbyn i Stockholm, er i hardt vêr etter at ein tilsett varsla at det ikkje har vorte praktisert kohortpleie.

Kohortpleie vil seie at ein skil mellom covid-sjuke og friske bebuarar og kva tilsette som jobbar med kven, for å hindre smittespreiing.

– Sabbatsbergsbyn er eit spesielt tilfelle. Vi held på å undersøkje det, seier han.

Selskapet driv 700 sjukeheimar og har 25.000 tilsette.

