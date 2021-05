Storbritannia sender ytterlegare 1.000 respiratorar til India

utenriks

Storbritannia har allereie sendt 200 respiratorar og oksygenbehaldarar til India, men vil no sende ytterlegare 1.000 respiratorar. India slit med ei dramatisk smitteutvikling, fulle sjukehus og mangel på oksygen, legemiddel og respiratorar.

– Storbritannia vil alltid vere der for India, seier den britiske statsministeren Boris Johnson.

India har registrert rundt 400.000 smittetilfelle og over 3.000 koronadødsfall dei siste døgna. Landet har òg vaksinemangel, sjølv om dei er ein av dei største vaksineprodusentane i verda.

Den britiske regjeringa opplyser at det per no ikkje er nokon planar om å sende vaksinar til India. Opposisjonspartiet Labour ber regjeringa gjere nettopp det.

(©NPK)