Innbyggjarane i Texas-by stemde for å forby abort

Politikarane i Lubbock hadde eigentleg avvist lovforslaget fordi dei meinte det vil binde byen til ein dyr rettsstrid. Søndag stemde 62 prosent i ei folkeavstemming for å innføre forbodet likevel.

Saka vil truleg bli teken til retten av motstandarar som meiner forbodet strir med grunnlova. Det skjer medan fleire byar og delstatar kontrollert av Republikanarane har vedteke innskrenkingar i abortrettane i håp om at ein rettsstrid vil ende med at høgsterett gjer om abortvedtaket frå 1973, som har opna for lovleg abort i USA.

I 2019 gjekk den vesle byen Mineral Wells i Texas vekk frå eit liknande abortforbod etter åtvaringar frå menneskerettsgrupper.

