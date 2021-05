Hindunasjonalistane til Modi gjekk på ein smell i indisk lokalval

utenriks

Lokalvalet på søndag var verdsett som eit barometer på oppslutninga til statsministeren under koronapandemien.

Det hindunasjonalistiske partiet hans, BJP, har drive ein intens valkamp i Vest-Bengal, der opposisjonen står sterkt. Men partiet greidde ikkje å rokke ved stillinga til den lokale regjeringssjefen Mamata Banerjee og partiet hennar Trinamool-kongressen.

Partiet vann 213 av 292 plassar i delstatsforsamlinga, medan BJP berre sikra seg 77, ifølgje valkommisjonen. Dei to siste plassane gjekk til andre parti.

Mange valmøte

Sigeren vart feira av tilhengjarane til Banerjee, og mange hadde korkje munnbind eller heldt avstand til kvarandre.

Partiet til Modi greidde som venta heller ikkje å vinne i delstatane Tamil Nadu og Kerala sør i landet. Men det sikra seg ein ny periode i Assam i nordaust, om enn med mindre margin enn før.

Dei mange valmøta i forkant av lokalvalet blir rekna som ein av grunnane til den eksplosive smitteauken som India har opplevd i det siste.

Fulle sjukehus

Modi har vorte sterkt kritisert for pandemihandteringa, ikkje minst for å ha letta på restriksjonane og tillate store folkesamlingar. No er sjukehusa fulle, samtidig som det er stor mangel på medisinsk oksygen. Talet på registrerte smittetilfelle nærmar seg 20 millionar, og minst 218.000 menneske har døydd etter å ha fått covid-19.

Sjølv om resultata i lokalvalet er ein skuffelse for BJP, er det ingenting som tyder på at Modi må gå av før perioden hans går ut i 2024.

