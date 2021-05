Boris Johnson støttar innsatsstyrke mot hundetjuvar

utenriks

Johnson seier at sjølv om auken i hundetjuveri i pandemien blir sett på som mindre alvorleg kriminalitet av enkelte, er det noko som kan føre til stor smerte og sorg hos offera.

– For tida blir denne kriminaliteten for ofte avvist som triviell, på nivå med til dømes nasking, skriv statsministeren i Mail on Sunday.

– Viss du er kynisk og ekkel nok til å stele ein hund som ein organisert gjeng, då er det nesten heilt sikkert at du står bak annan kriminalitet òg. Dette er ein kamp vi kan vinne, skriv statsministeren.

Han støttar den britiske rikskanslaren og justisministeren Robert Buckland, som har oppretta ein eigen innsatsstyrke for å handtere auken i hundetjuveri.

