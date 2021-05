«Paradise hotel»-deltakarar i Sverige fortel om overgrep

utenriks

Dei to kvinnene som har stått fram, skuldar produksjonsselskapet Mastiff for å dysse ned hendingane, ifølgje P3 Nyheter i Sverige. Det avviser Mastiff.

Innspelinga av sesongen har no teke pause medan opplysningane frå dei to kvinnene blir etterforska.

Direktør Matilda Snöwall i Mastiff skriv i ein e-post til P3 Nyheter at overgrep ikkje får finne stad i programmet og at ein har tydelege retningslinjer for korleis deltakarane skal oppføre seg mot kvarandre.

Ifølgje Snöwall blir det jobba internt i Mastiff med desse spørsmåla.

