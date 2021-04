Tyrkiske tryggingsstyrkar sette inn for å handheve koronarestriksjonar

utenriks

Innbyggjarane får berre lov til å gå heimanfrå for å handle matvarer, og det krev spesialløyve for å reise til andre byar. Dei strenge tiltaka gjeld fram til 17. mai og dekkjer dermed resten av ramadan og id-feiringa når fastemånaden er over.

President Recep Tayyip Erdogan har skjerpa reglane etter ein skremmande auke i smitten og rekordhøge dødstal som følgje av covid-19.

Trass i tiltaka og kontrollane er det mange som er i aktivitet. For å unngå at økonomien stoppar heilt opp, er det fleire sektorar som har fått unntak. I tillegg til helsearbeidarar og politi, kan fabrikkarbeidarar og tilsette i landbruket framleis gå på jobb. Det same kan dei som jobbar med forsyningar og statistikk. Det er òg unntak for turistar, og restaurantar kan levere mat.

Ein av dei største fagorganisasjonane i landet anslår at rundt 16 millionar arbeidstakarar framleis kan gå på jobb i landet som har 84 millionar innbyggjarar.

Så langt har pandemien kosta minst 39.737 menneske livet i Tyrkia. 21. april vart det sett ny rekord med 362 registrerte dødsfall.

