Trump peiker ut DeSantis som mogleg visepresidentkandidat i 2024

I eit intervju med Fox Business seier ekspresidenten at det var han som gav DeSantis støtte då sistnemnde prøvde å bli guvernør, at DeSantis er ein venn og at han har gjort ein strålande jobb som guvernør.

– Det er klart at Ron ville vorte vurdert. Han er ein flott fyr, seier Trump.

DeSantis er sett på som ein av dei fremste republikanske kandidatane om Trump ikkje stiller, og er ein nær alliert av ekspresidenten. Trump har ikkje komme med noka kunngjering om han vil stille eller ei, men sa torsdag at han «100 prosent» vurderer å stille.

Heller ikkje DeSantis har sagt mykje om han vil stille, skriv Politico.

