Sverige utset vaksinemål til september

Tidlegare var prognosen at alle vaksne skulle få tilbod om vaksine innan St. Hans. Deretter vart det utsett til august. Men fredag kom beskjeden om at regjeringa har måtta seinke ambisjonen ytterlegare.

No er målet at alle vaksne skal ha fått tilbod om minst éin vaksinedose innan 5. september, opplyste sosialminister Lena Hallengren på ein pressekonferanse.

Årsaka til forseinkinga er at bruken av Janssen-vaksinen er sett på pause medan det europeiske legemiddeltilsynet EMA undersøkjer om det er ein samanheng mellom vaksinane og nokre få tilfelle av blodpropp.

Fram til no har 30 prosent av alle vaksne fått minst éin dose koronavaksine i Sverige, ifølgje Hallengren, som understrekar at innsatsen må styrkjast på alle nivå for å nå vaksinasjonsmålet innan 5. september.

Folkhälsomyndighetens generaldirektør Johan Carlson meiner at det ikkje er nokon risiko for ei ny smittebølgje etter sommaren på grunn av den endra vaksinasjonsprognosen.

– Dei fleste av borgarane får vaksinen sin, ein del til og med to dosar, i løpet av sommaren. Difor er det ikkje spesielt problematisk, seier Carlson.

Det vart under pressekonferansen òg understreka at situasjonen på svenske sjukehus akkurat no er svært alvorleg.

