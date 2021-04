Over 100 migrantar redda opp frå Middelhavet

utenriks

Skipet Sea-Watch 4 plukka opp 77 menneske, blant dei elleve kvinner og eitt spedbarn, ifølgje stiftelsen The Sea-Watch migrant charity. Skipet seglar no med over 120 migrantar om bord etter at dei torsdag plukka opp meir enn 40 migrantar.

Skipet forlét Burriana i Spania sist veke. Det har tidlegare lege i arrest i italienske Palermo i fleire månader.

Fredag ettermiddag vart nærare 50 menneske plukka opp av den italienske kystvakta. Migrantane vart henta opp frå ein gummibåt nord for Tripoli i Libya.

(©NPK)